إسرائيل تفرق بالقوة تظاهرة بالقدس احتجاجا على اعتقال المحافظ

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

فرّقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، بالقوة، تظاهرة وسط مدينة القدس؛ احتجاجًا على اعتقال محافظ القدس، عدنان غيث، في وقت سابق اليوم، حسب شهود عيان.

وأفاد شهود عيان، للأناضول، أن القوات الإسرائيلية أقدمت على الاعتداء على المتظاهرين بالدفع، وأطلقت نحوهم قنابل صوت بهدف تفريقهم.

وأشاروا إلى أن عدد المتظاهرين يُقدر بالعشرات.

ولم يبلغ عن وقوع اعتقالات أو إصابات في صفوف المتظاهرين.

وفي وقت سابق اليوم، مددت السلطات الإسرائيلية اعتقال محافظ القدس، عدنان غيث، حتى الخميس المقبل، بعد اختطافه فجرًا من منزله بحي سلوان جنوب القدس المحتلة.

والخميس الماضي، أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محافظ المدينة، بمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر.

واعتقل "غيث"، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليومين، ثم اعيد احتجازه لساعتين، في ذات الشهر قبل أن يتم الإفراج عنه.

ويعتبر مقر المحافظة، مقرًا رسميا للسلطة الفلسطينية، ويمثل المحافظ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المحافظة.