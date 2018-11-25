"الجهاد": المقاومة الفلسطينية حققت إنجازات بالمعارك الأخيرة

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، الأحد، إن فصائل "المقاومة الفلسطينية" حققت إنجازات كبيرة وبارزة في المعارك الأخيرة، سيما إفشالها محاولة توغل قوة إسرائيلية خاصة بمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة؛ بداية الشهر الجاري.

وأضاف النخالة، في كلمة مسجلة تم بثّها خلال حفل لتكريم حفظة القرآن تنظمه الحركة في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة: "الشعب الفلسطيني يخط تاريخ جديد في مقاومته البارزة من نصر لنصر ومن إنجاز لإنجاز ويفتح أفق واعد(...) ولن يستطيع بنيامين نتنياهو الانتصار علينا".

وأوضح النخالة أن "المحافظة على صمود الشعب الفلسطيني بالوحدة والمقاومة ضرورة".

وأعلنت كتائب عز الدين "القسام"، الجناح المسلّح لحركة "حماس"، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن قوة إسرائيلية تسللت إلى مدينة خانيونس، واشتبكت عقب اكتشافها مع عناصرها، ما أسفر عن استشهاد سبعة أشخاص، ومقتل ضابط إسرائيلي.

وفي السياق، أكّد النخالة رفض حركته بشكل مطلق لـ"أي تفاهمات مع العدو تمس حقوق الشعب الفلسطيني".

كما وصف سلوك الإدارة الأمريكية بحق الفلسطينيين بـ"الغطرسة"، واعتبر الانتهاكات الإسرائيلية امتدادا لـ"غطرسة الغرب".

وشدد النخالة على ضرورة "التمسك بوحدة الشعب على قاعدة المقاومة واستمرارها في مواجهة المشروع الصهيوني"، مشيرا أن إسرائيل هي العدو الوحيد للأمة الإسلامية.

وأكد على ضرورة "تواصل حالة الوحدة التي تسود الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية"، معتبرا إياها "إنجاز كبير لابد من المحافظة عليها".

ودعا النخالة، في نهاية حديثه، السلطة الفلسطينية لـ"وقف كافة الإجراءات العقابية المعادية لغزة ومقاومتها"، التي فرضتها على القطاع في إبريل/ نيسان عام 2017.

بدوره، قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني، في كلمة مسجلّة، إن "صمود الشعب يُعزز بهوية وعقيدة وثبات وأخلاق القران"، داعيا إلى "حفظه".