“سلمان للإغاثة” يوزع 26 طنًا من السلال الغذائية في #الضالع

الخليج - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 26 طنًا من السلال الغذائية في 18 قرية بمديرية الضالع بمحافظة الضالع، يستفيد منها 2040 فردًا ، وهي ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعًا.