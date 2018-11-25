“سلمان للإغاثة” يوزع 26 طنًا من السلال الغذائية في #الضالع

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الخليج - واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 26 طنًا من السلال الغذائية في 18 قرية بمديرية الضالع بمحافظة الضالع، يستفيد منها 2040 فردًا ، وهي ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعًا.
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