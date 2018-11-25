شكرا لقرائتكم خبر عن أبل تعود لـ«أيفون X» بعد فشل 3 نسخ من هواتفها الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن معاناة واضحة على مستوى المبيعات لدى شركة أبل بعد إصدار 3 نسخ جديدة من هواتفها الذكية الشهيرة.

وحسب ما جاء في الصحيفة الأمريكية؛ فإن أبل اتخذت بشكل فعلي قراراً بإعادة إنتاج هاتفها الذكي أيفون X، الذي تم إيقافه خلال سبتمبر الماضي، وتحديداً بعدما طرحت أبل أيفون XR وXS وXS MAX الجديدة.

وتتجه شركة “أبل”، عملاق صناعة الإلكترونيات الأمريكية، إلى خفض أسعار هاتفها الذكي “أيفون XR”، بعد أقل من شهر من إطلاقه.

وبحسب ما نقلته “وول ستريت جورنال” عن مصادر قالت إنها مطلعة، تتجه الشركة الأمريكية “أبل” لخفض سعر هاتفها الجديد في أسواق اليابان، وتخطط لتقديم إعانات لشركات تشغيل شبكات الاتصالات في اليابان؛ من أجل تعزيز مبيعات أقل جوالاتها الجديدة كلفة؛ وهو “آيفون XR”.

وأوضحت المصادر للصحيفة، أن الشركات اليابانية تخطط لخفض سعر XR الأسبوع المقبل، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل، علماً بأن سعر الجهاز يبدأ في متاجر “أبل” لليابان من 750 دولاراً.