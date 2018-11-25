شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تكشف حقيقة إيقاف الرعاية الصحية المنزلية لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ما تم تداوله بشأن إيقاف الرعاية الصحية المنزلية لذوي الإعاقة. وأوضحت الوزارة عبر “تويتر”: “أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن إيقاف برنامج الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة”. وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا بشأن وقف البرنامح الصحي، مما دفع الوزارة لتوضيح الحقائق والتأكيد على استمرار الرعاية الصحية المنزلية لذوي الإعاقة.

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