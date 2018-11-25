شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأرصاد لطقس الغد.. أمطار رعدية وضباب بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الغد الاثنين، عن استمرار لانخفاض معدل درجات الحرارة على مناطق شمال وشرق ووسط المملكة.

وتوقعت هيئة الأرصاد، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك فرصة لتكوُّن الضباب على مناطق شمال وشرق ووسط المملكة.

وتابع البيان: “هناك توقعات بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة”.

ويشهد البحر الأحمر، رياحاً شمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 18 – 42 كم/ساعة، وحالة البحر متوسطة الموج الذي يكون ارتفاعه من متر إلى مترين.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحاً شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، والبحر متوسط الموج، وارتفاعه من متر إلى مترين.