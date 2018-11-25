شكرا لقرائتكم خبر عن 22 فلبينياً متهمون في قضايا إرهاب داخل المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ارتفع عدد الموقوفين الفلبينيين في قوائم المتهمين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة إلى 22، حيث كانت البداية أواخر عام 1436 عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من الإطاحة بالسوري ياسر البرازي، والفلبينية ليدي جوي، في معمل متكامل يتم فيه تحضير المواد المتفجرة، وصناعة الأحزمة الناسفة وتجهيزها، فيما دخل القائمة 3 متهمين في غرة صفر الماضي.

وفي أواخر عام 1436، تمكنت الأجهزة الأمنية من الإطاحة بالسوري ياسر البرازي، والفلبينية ليدي جوي، في معمل متكامل يتم فيه تحضير المواد المتفجرة، وصناعة الأحزمة الناسفة وتجهيزها، لتنفيذ العمليات الإجرامية، في حي الفيحاء بمدينة الرياض، وقبل ذلك الحين، لم تكن قوائم المتهمين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة تضم أي موقوف فلبيني.

اللافت في قوائم المتهمين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة لمواطني مانيلا أنهم يدخلونها جموعاً، وهذا السلوك بدأ منذ رمضان الماضي بعد دخول 9 متهمين في اليوم السابع من رمضان 1439 القائمة. وفي الشهر التاسع ذاته من العام الماضي، سجلت قوائم الإرهاب دخول 3 متهمين جدد في الـ27 من رمضان، وبدأ العام الحالي بدخول 3 متهمين في غرة صفر الماضي.

22 متهماً

كما سجلت القوائم إيقاف متهمين من الفلبين بشكل منفرد في مرات أخرى، وتضم القوائم 22 فلبينياً متهمون بقضايا ذات صلة بالإرهاب وأمن الدولة، وزادت أسماء مواطني مانيلا بشكل لافت منذ رمضان الماضي، بعد أن كانوا لا يتجاوزون 3 موقوفين، منهم ليدي جوي.