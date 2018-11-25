القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهاء التصويت في انتخابات البحرين - وكالة الأنباء البحرينية

أغلقت أبواب لجان الاقتراع في الانتخابات البحرينية النيابية والبلدية، مساء السبت، والبدء في عملية فرز الأصوات.

وأغلقت في تمام الساعة الثامنة (بتوقيت المنامة) صناديق الاقتراع للانتخابات النيابية والبلدية البحرينية، في مختلف الدوائر بالمحافظات الرئيسية، والمراكز العامة، بحضور المرشحين النيابيين والبلديين ووسائل الإعلام والمراقبين. وجاء إغلاق صناديق الاقتراع في الوقت المحدد، وفقاً لما نص عليه قانون الانتخابات البحرينية، وذلك لتبدأ عملية فرز الأصوات، استعدادا لإعلان النتائج الأولية في كل مركز.



شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. انتهاء الاقتراع وبدء فرز الأصوات بانتخابات البحرين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بوابة العين الإخبارية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بوابة العين الإخبارية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .