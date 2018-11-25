ولي العهد السعودي يزور البحرين في ثاني محطات جولته العربية

أعلنت السلطات البحرينية، السبت، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سيزور البلاد، غداً الأحد، في ثاني محطات جولته العربية التي بدأها من دولة الإمارات الخميس الماضي.

وقال الديوان الملكي البحريني: "إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيكون في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي، خلال زيارته البلاد غداً الأحد".

وأضاف في بيان أن "الأمير محمد بن سلمان سيجري مباحثات مع الملك حمد تتناول العلاقات بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية".

والخميس الماضي أعلن الديوان الملكي السعودي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر البلاد في جولة خارجية تشمل عدة دول عربية، بناء على توجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وزار الأمير محمد بن سلمان، الخميس، دولة الإمارات العربية المتحدة في أولى محطات جولته العربية، حيث أجرى خلال الزيارة مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، حول تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.