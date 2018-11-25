حقيقة وصول علي عبدالله صالح لمطار عدن

الخليج 365 - عدن

وصل مطار عدن، ظهر اليوم، رجل يمني يشبه الزعيم الراحل علي عبدالله صالح، الرئيس السابق للبلاد، قادم من أوروبا، وبادر الكثيرين ممن حضروا في المطار بإلتقاط صور تذكارية معه، مما اضطر أمن المطار لوضع حمايه له.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للشخص الذي يشبه الزعيم الراحل علي عبد الله صالح، في مطار عدن الدولي.

وتظهر الصورة، شبيه الزعيم الراحل صالح، وهو ينزل من سلم طائرة للخطوط الجوية اليمنية في مطار عدن قادما من أوروبا عبر العاصمة المصرية القاهرة.

وعلق الصحفي اليمني أنيس منصور في تغريدة على "تويتر" بالقول:"رجل يمني يشبه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وصل مطار عدن اليوم قادم من أوروبا وبادر الكثير بالتقاط صور معه اضطر أمن المطار لوضع حماية له".

وأضاف "شعب الجنوب عشق الزعيم عفاش حيا وأحبه وندم على قتله وأحب حتى من يشبهونه فتسابقوا وازدحموا على صوره الشبيه حبا في عفاش".

الجدير ذكره أنه في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، قُتل الرئيس اليمني السابق، ومعه الأمين العام لتنظيم المؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا، في مواجهات عنيفة مع جماعة أنصار الله شهدتها العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران والمحويت وحجة، أسفرت أيضا عن سقوط نحو 240 قتيلا و420 جريحا.