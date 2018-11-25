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يستضيف فريق الكرة الأول لنادي الاتحاد نظيره الأهلي، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة بين الاتحاد والأهلي على ملعب الجوهرة، في تمام الساعة 19.40 بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد (ديربي جدة) بث مباشر أهلي واتحاد جدة Kora star

من المنتظر أن يلعب فريق الاتحاد بالتشكيلة التالية في مباراته اليوم أمام غريمة الأهلي..

” فواز القرني وعمر المزيعل وزياد الصحفي وعون البيشي ومنصور الحربي وخالد السميري وكريم الأحمدي وفهد المولد و فيلانويفا وروماريو دا سيلفا وحسن فلاته.

بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد (ديربي جدة) بث مباشر أهلي واتحاد جدة Kora star

يشار إلى أن فريق الاتحاد يتزيل ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد نقطتين، فيما يحتل فريق الأهلي المركز الثالث برصيد 19 نقطة.