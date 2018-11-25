براين: سنهزم المريخ علي ارضه و جماهيره لاتخيفنا 

شهاب محمد - الخرطوم - المريخ الخليج 365 : كشف براين كالومبا لاعب فريق فايبرس اليوغندي في تصريح خص به كفرووتر عن جاهزية فريقه لمواجهة المريخ في يوم الاربعاء القادم في ذهاب الدور التمهيدي لابطال افريقيا وقال الفوز علي المريخ سيكون له دافع كبير في مواصلة المشوار في البطولة وقال جماهير المريخ لا تخيفنا وتعودنا علي اللعب امام جماهير اكثر من جماهير المريخ ونحن ذاهبون لهزيمة المريخ علي ارضه وبين جماهيره وحسم المباراة في الخرطوم يجعلنا نلعب لقاء الاياب بيوغندا بدون ضغوط

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