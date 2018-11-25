استثمار روسي بولاية الجزيرة في مجال الزيوت والأعلاف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت شركة روسية عزمها لإنشاء مصنع لإنتاج ستة أنواع من زيوت الطعام والعلف، بجانب إنشاء مزرعة لإنتاج البذور والتقاوى. ونقل وفد الشركة، يوم الأحد، رغبته لوالي الولاية محمد طاهر أيلا الذي أكد التزامه بتذليل كل العقبات.

وجدد والي الجزيرة التزام حكومة ولايته بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات كافة التي تعترض جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لداخل الولاية.

وعدد الوالي خلال استقباله وفد شركة ميرو قولد الروسية للإنتاج الزراعي والحيواني برئاسة فلادمير انسينوف مدير الشركة، وبحضور أمير يحيى هارون مدير الإدارة العامة للاستثمار بالولاية، وأندريه مانديل مستشار الشركة القانوني، ومحمد مانديف المستشار الاقتصادي للشركة، عدد الاستثمارات الأجنبية الناجحة في الولاية في مختلف المجالات.

من جانبه، أعلن مدير الشركة عزمهم على إنشاء مصنع لإنتاج ستة أنواع من زيوت الطعام والعلف وإنشاء مزرعة لإنتاج البذور والتقاوى لتعزيز جهود الولاية لتوطين صناعة التقاوى.

وأشاد الوفد بجهود والي الولاية وسياسته التشجيعية لجذب الاستثمار للولاية، إضافة إلى تهيئة البنى التحتية لتشجيع الاستثمار.