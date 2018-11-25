الهلال ينافس المريخ على التعاقد مع أيمن يماني

شهاب محمد - الخرطوم - هلال مريخ

الخليج 365 :

بينما أشارت أنباء إلى أن نادي الهلال تعاقد مع المحلل السوداني أيمن يماني للانضمام للجهاز الفني الذي يقوده التونسي إيراد الزعفوري والعمل معه، أن رئيس المريخ محمد الشيخ مدني أخطر أيمن يماني برغبتهم في الاستفادة منه والتواجد مع الطاقم الفني بقيادة يامن الزولفاني.



وقال مصدر مطلع إن الهلال قدّم عرضًا ماليًا للمحلل أيمن يماني للانضمام للجهاز الفني مشترطًا عليه التخلي عن العمل بقناة سودانية “24” والانضمام لقناة الهلال بصورة رسمية بجانب العمل مع المدرب إيراد الزعفوري.



وبحسب ما علم الموقع فإن أيمن يماني لم يمنح إدارة الهلال الضوء الأخضر وأنه يدرس الخيار الأنسب بعد تلقيه اتصال هاتفي من رئيس المريخ.



يذكر أن مدرب المريخ يامن الزولفاني كان قد أشار في وقت سابق إلى أنه استعان بالمحلل أيمن يماني للتعاون معه وتحليل مباريات منافسيه في البطولة العربية والأفريقية.