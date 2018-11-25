بعد نفي زيارة نتنياهو إلى البحرين... مسؤول إسرائيلي يتلقى دعوة لزيارة المملكة

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تلقى وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين دعوة رسمية من دولة البحرين، وذلك لحضور مؤتمر حول التكنولوجيا والابتكار، مقرر عقده بالعاصمة المنامة منتصف شهر أبريل/ نيسان من العام المقبل.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن "وزير الاقتصاد كوهين تلقى دعوة رسمية لزيارة المنامة في أبريل/نيسان المقبل، للمشاركة في مؤتمر عالمي على مستوى وزراء حول دول "الستارت أپ" الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار".
© AP Photo / Lintao Zhang
ويتفاخر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعلاقات إسرائيل المتنامية مع الدول العربية. وقال، في مناسبات عديدة، إن علاقات إسرائيل وعدد من الدول العربية آخذةٌ في التنامي، مشيرا إلى أن هذه العلاقات مبنية على التصدي لتهديدات مشتركة، وعلى قدرة إسرائيل تزويد شعوب عربية بالمياه وبخدمات الطب والاتصالات.
يذكر أن نتنياهو قام بزيارة سلطنة عمان الشهر الماضي، والتقي السلطان قابوس بن سعيد، كما توجهت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف إلى أبوظبي للحضور إلى جانب فريق إسرائيل بمسابقة "غراند سلام" الجودو، كما شارك وزير الاتصالات الإسرائيلي الشهر الماضي في مؤتمر دولي للاتصالات في مدينة دبي، وأيضا شارك وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس في مؤتمر بالعاصمة العُمانية مسقط.
وكان هاني مرزوق، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء للإعلام العربي، صرح لهيئة البث الإسرائيلية، أن "مملكة البحرين هي الوجهة القادمة لنتنياهو".
لكن أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء، قال في سلسلة تغريدات على "تويتر" إنه "لا علاقة لمرزوق بقضايا دبلوماسية وأمنية، وليس لديه أي معلومات ذات صلة بهذه الملفات".
وأضاف أن مرزوق "أدلى بتصريحاته بناء على تكهنات نشرت في وسائل الإعلام لا تعتمد على أية معلومات رسمية"، موضحا: "كما يذكر أن مرزوق ليس متحدثا باسم رئيس الوزراء، خلافا لما نشر في وسائل الإعلام".
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