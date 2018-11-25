مراسلة "سبوتنيك": هزة أرضية تضرب العاصمة العراقية بغداد

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم الأحد، 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، بوقوع هزة أرضية قوية ضربت العاصمة، بغداد.
وأضافت مراسلتنا أن الهزة قوية، استمرت لثواني، شعر بها أهالي بغداد.
وعلمت "سبوتنيك" من مصادر محلية، أن هزات أخرى قوية أيضا، حصلت في محافظات وسط وجنوب البلاد.
وتعرضت العاصمة بغداد وعدد من محافظات العراق، أواخر أغسطس/ آب الماضي، إلى هزة أرضية شعر بها معظم سكان تلك المناطق.
وبحسب التلفزيون الرسمي العراقي فإن الهزة الأرضية التي تعرضت لها بغداد وعدد من المحافظات كانت نتيجة لزلزال ضرب المناطق الغربية من إيران.
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