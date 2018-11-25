مراسلة "سبوتنيك": هزة أرضية تضرب العاصمة العراقية بغداد

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم الأحد، 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، بوقوع هزة أرضية قوية ضربت العاصمة، بغداد.

​وأضافت مراسلتنا أن الهزة قوية، استمرت لثواني، شعر بها أهالي بغداد.

​وعلمت "سبوتنيك" من مصادر محلية، أن هزات أخرى قوية أيضا، حصلت في محافظات وسط وجنوب البلاد.

وتعرضت العاصمة بغداد وعدد من محافظات العراق، أواخر أغسطس/ آب الماضي، إلى هزة أرضية شعر بها معظم سكان تلك المناطق.

​وبحسب التلفزيون الرسمي العراقي فإن الهزة الأرضية التي تعرضت لها بغداد وعدد من المحافظات كانت نتيجة لزلزال ضرب المناطق الغربية من إيران.