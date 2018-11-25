قوات_الاحتلال تعتقل فلسطينيًا من رام الله

الخليج - واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابًا فلسطينيًا من محافظة رام الله، لحظة تواجده عند مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل شارع الشهداء المغلق وسط مدينة الخليل، اعتقلت شابًا فلسطينيًا من مدينة رام الله، واقتادته إلى جهة مجهولة.