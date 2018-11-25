سيول_العراق تقتل 21شخصًا خلال يومين

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر، الأحد، في بيان مقتضب، وفاة 21 شخصاً وإصابة آخرين 180 جراء السيول التي ضربت عدداً من محافظات البلاد منذ ليلة الجمعة الماضية.

يأتي ذلك فيما نشرت محطة “بلاسيرفيلي” في مدينة كاليفورنيا الأميركية، اليوم، جدولاً كشفت فيه أن 15 مدينة سجلت أعلى معدلات الأمطار خلال 24 ساعة الماضية، واحتلت مدينتان عراقيتان المراكز الأولى في العالم كأكثر المدن التي شهدت تساقطاً للأمطار من بين 15 مدينة عالمية ضمن هذا الجدول.

وبيّنت المحطة، أن دولة موزمبيق أحتلت المرتبة الأولى بأعلى كميات تساقط الأمطار بتسجيلها 258 ملم، تلتها مدينة ماو هاو في اندونيسيا بكمية 203 ملم، في حين احتل قضاء العزيزية بمحافظة واسط في العراق المرتبة الثامنة وبكمية بلغت 108 ملم، فيما احتل قضاء الفاو في البصرة المرتبة 13 بكمية 82 ملم.