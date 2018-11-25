الجيش الأردني: مقتل 4 من مهربي المخدرات حاولوا التسلل للبلاد

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلن الجيش الأردني، الأحد، مقتل 4 من مهربي المخدرات وإصابة اثنين، حاولوا التسلل إلى أراضيه، عبر الحدود الشرقية.

جاء ذلك وفق ما بثه الجيش، في بيان، على موقعه الرسمي.

وحسب المصدر ذاته، صرح مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني (لم يسمه)، بأن "المنطقة العسكرية الشرقية وعلى واجهة إحدى وحداتها وبالتنسيق الوثيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية في القوات المسلحة الأردنية تمكنت من إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات اليوم الأحد".

واستدرك: "تم تطبيق قواعد الاشتباك، وبعد تفتيش المنطقة تم في العملية الأولى ضبط 36 ألفاً و200 حبة كبتاجون، و50 الف حبة ترامادول".

وأردف: "تم في العملية الثانية ضبط 28 قطعة حشيش و72 ألف حبة كبتاجون وعدد من المهمات العسكرية وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأوضح: "تم إحباط عملية تسلل بعد مشاهدة 6 أشخاص حاولوا اجتياز الساتر الأردني، تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة الآخرين وتحويلهما إلى الجهات المختصة".

ولم يذكر بيان الجيش جنسيات القتلى أو المصابين.

جدير بالذكر أن الحدود الأردنية الشمالية والشرقية تشهد محاولات مستمرة للتهريب والتسلل، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في جارتية العراق وسوريا.