إسرائيل تمدد اعتقال محافظ القدس حتى الخميس

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

مددت السلطات الإسرائيلية اعتقال محافظ القدس عدنان غيث حتى الخميس المقبل، بعد اختطافه فجر اليوم الأحد من منزله بحي سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة (مؤسسة حقوقية غير حكومية) بأن السلطات الإسرائيلية مددت اعتقال المحافظ غيث؛ بحجة التحقيق حتى الخميس المقبل دون أن توضح سبب الاعتقال.

ودعا شبان فلسطينيون في القدس إلى تنظيم اعتصام عند الخامسة مساء اليوم في شارع صلاح الدين رفضا لاعتقال المحافظ تحت عنوان: "لا شرعية للاحتلال في القدس".

والخميس الماضي، أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محافظ المدينة، بمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر.

واعتقل "غيث"، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليومين، ثم اعيد احتجازه لساعتين، في ذات الشهر قبل أن يتم الإفراج عنه.

ويعتبر مقر المحافظة، مقرا رسميا للسلطة الفلسطينية، ويمثل المحافظ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المحافظة.