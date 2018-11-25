إيداع معاشات و #بدل_غلاء_المعيشة لمستفيدي التقاعد لشهر نوفمبر

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنه تم إيداع معاشات شهر نوفمبر وبدل غلاء المعيشة للمستفيدين. ودعت مؤسسة التقاعد المستفيدين إلى التأكد من أن المعاشات قد تم إيداعها في حساباتهم البنكية من خلال مراجعة الرصيد في الحساب البنكي وفي حالة عدم نزول المعاش الاتصال بالرقم المجاني في مواعيد العمل الرسمية.

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