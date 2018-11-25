مطار_الملك_فهد يوجه رسالة للمسافرين بسبب #التقلبات_الجوية

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صحيفة الخليج الالكترونية
دعا مطار الملك فهد الدولي بالدمام اليوم المسافرين لأخذ الحيطة والحذر عند القدوم أو المغادرة من المطار.
وقال المطار في حسابه بـ”تويتر”: أعزاءنا مرتادي مطار الملك فهد الدولي، نود أن نُلفت انتباهكم لأخذ الحيطة والحذر عند قدومكم أو مغادرتكم من المطار؛ نظراً لعدم ملاءمة الأجواء.
وتابع المطار : نود أيضاً أن نعلمكم أنه نظراً لتغير الأحوال الجوية، قد تتأثر مواعيد قدوم أو إقلاع بعض الرحلات؛ لذا نرجو التواصل مع شركات الطيران لتأكيد أوقات رحلاتكم.
يُذكر أن المنطقة الشرقية تشهد حالياً موجة أمطار مصحوبة بزخات من المطر ورياحاً نشطة، أدت لوجود تجمعات مائية في عدد من المواقع والطرق.
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