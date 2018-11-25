شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق نفق الدمام الأبرز.. "جوجل" يكشف عما بحث عنه السعوديين والان مع التفاصيل

أعلنت شركة جوجل عن أكثر الكلمات التي بحث عنها السعوديون على محرك البحث، اليوم الأحد، وتلك النتائج البحثية متعلقة بما شغل المصريون خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي يقدم "السعودية 365" أبرز الموضوعات التي بحث عنها السعوديون في محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، مصحوبة بآخر الأنباء التي تداولت عن تلك الموضوعات.

الخدمة المدنية

التسجيل في منظومة التوظيف الإلكتروني عبر جدارة من الأمور الهامة التي يمكن من خلالها المواطن التقديم على الوظائف الحكومية التي تعلنها الوزارات المختلفة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية من خلال الرابط التالي https://www.mcs.gov.sa/Eservices/Pages/ServiceInfo.aspx?gc=7.

ام مسعود

أثار حساب تويتري موثق حمل اسم "أم سعود"، الأنظار في "تويتر" بعد تدشينه أمس.

وظهرت "أم سعود" المسنة في مقطع فيديو وهي خلف دفة قيادة إحدى المركبات؛ فيما وجدت ترحيباً من عدد من مشاهير "تويتر".

الحساب الجديد تَبَيّن -وفقاً للمعلومات- أنه يقود حملة مرورية توعوية تستهدف قائدي وقائدات المركبات.

وأطلق الحساب اليوم أولى حلقاته التوعوية، والتي جاءت بأسلوب كوميدي توعوي جديد، بعيداً عن الأساليب الرسمية؛ حيث ظهرت "أم سعود" وهي تُعَلم ابنتها طريقة القيادة السليمة للمركبة.

يشار إلى أن الحملة بدأت تسجل مشاهدات عالية بعد أقل من ٢٤ ساعة على إطلاقها؛ مما يُعَد مؤشراً جيداً على الأسلوب والطريقة التوعوية الجديدة.

الدمام

أغلقت أمانة الشرقية، بالتنسيق والتعاون مع "مرور الشرقية"، نفق شارع الأمير نايف مع شارع الملك فهد بالدمام؛ احترازياً، لحين استيعاب مضخات تصريف مياه الأمطار بالنفق لكميات المياه التي تهطل حالياً بغزارة.

وتوقفت الحركة المرورية في النفق؛ نتيجة الأمطار الغزيرة التي أدت إلى غرق بعض المركبات داخل النفق، وقامت الفِرَق الميدانية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، بنشر المضخات لسحب المياه من داخل النفق.

يُذكر أن نفق شارع الملك فهد تقاطع شارع الأمير نايف، أُغلق مرتين بسبب الصيانة، وقامت أمانة المنطقة الشرقية بافتتاح النفق في شهر محرم لعام 1437هـ، بعد إغلاقه لإجراء أعمال الصيانة.

وتفقّد أمين الشرقية أنذاك، النفقَ يرافقه عدد من مسؤولي الأمانة وإدارة مرور الشرقية؛ للاطلاع على آخر ما تم إنجازه من أعمال الصيانة؛ تمهيداً لافتتاحه؛ إلا أنه أمطار اليوم أجبرت أمانة الشرقية على إعادة إغلاقه من جديد.

تبوك

ناقش وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال زيارته لمقر الغرفة التجارية الصناعية في تبوك ولقائه برجال وسيدات الأعمال وممثلي القطاع الخاص بالمنطقة، أبرز التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورواد الأعمال، والأهمية التجارية والاستثمارية للمنطقة.

كما استعرض القصبي، مع المجتمعين أبرز الفرص الواعدة في مختلف القطاعات، وما تتميز به منطقة تبوك ومحافظاتها من فرص واعدة في مختلف القطاعات.

وأبرز القصبي أهمية الدور الكبير للقطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، حاثاً رجال الأعمال في المنطقة على طرح مبادراتهم ورؤيتهم في قطاعاتهم المختلفة عبر الغرفة التجارية بالمنطقة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على متابعة جميع المبادرات والمقترحات المقدمة من القطاع الخاص للإسهام في تطوير وتحسين جميع الأعمال.

وأكد أنه ستتم دراسة ما تم طرحه من مقترحات وما يواجهه رجال وسيدات الأعمال في منطقة تبوك، من تحديات وإيجاد الحلول وتذليل الصعوبات والعقبات كافة أمام استثماراتهم، مبدياً استعداد الوزارة لتلقي جميع المقترحات التي من شأنها تطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات وطرح فرص تطوير الأعمال كافة.

كما تفقد القصبي مقر فرع الوزارة بمنطقة تبوك واطلع على الخدمات المقدمة من قبل الفرع للمستفيدين في المنطقة.

واطلع القصبي على أعمال الفرق الرقابية والميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية في منطقة تبوك، وحث الجميع على مواصلة أداء العمل ومضاعفة جهود الأعمال الرقابية، وتيسير الإجراءات من أجل تقديم جميع الخدمات المتعلقة بالتجار والمستهلكين.