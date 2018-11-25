شكرا لقرائتكم خبر عن أم سعود.. ما هو وراء الحساب الذي أثار الجدل بالمملكة؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

أثار حساب "أم سعود الرسمي" عاصفة من تساؤلات المغردين السعوديين على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بعد أن نجح في تغريدته الأولى بجذب انتباه المئات.

وظهرت "أم سعود" المسنة في مقطع فيديو وهي خلف دفة قيادة إحدى المركبات؛ فيما وجدت ترحيباً من عدد من مشاهير "تويتر".

وبلغ عدد متابعي أم سعود خلال أربع ساعات فقط، نحو سبعة آلاف متابع، ويُتوقع أن يزيد العدد بشكل كبير في الساعات القادمة؛ بسبب متابعتها من قبل عدد من مشاهير “تويتر” في السعودية، ودعوتهم الآخرين لمتابعة السيدة المجهولة.

وتقول أم سعود إنها ستكشف عن قصتها وهويتها في وقت قريب، دون أن تحدده بدقة، رغم سيل التساؤلات التي انهالت عليها وعلى المشاهير الذين يروجون لحسابها دون أن يكشف أي منهم عن هويتها.

أثار هاشتاق “حساب أم سعود الرسمي”، حالة من الجدل، حيث تساءل البعض من هي أم سعود، وما هي قصة هذا الحساب؟ وكيف تصدر الترند، وأصبح حديث القاصي والداني في البلاد بين عشية وضحاها، وخلال ساعات معدودة.

تحدث البعض أن الوسم ربما يكون وهمياً مثل الكثير من المواقع والهاشتاقات عبر تويتر، والتي يسعى المروجون لها لإيصال فكرة معينة أو الترويج لمنتج، بينما علق صاحب حساب “مانويل”، على الوسم بقوله: “ام سعود ترمز للماضي ترمز للأسر المنتجة سابقا يوم كانت ام سعود تبيع لنا بعد المدرسة ولا تبيع بخور لحريم اول ولا تسوي مصنوعات بدوية، ببساطة هي اعلان لجهة حكومية تختص بالأسر المنتجة”.

وبالبحث، تبين أن الحساب الجديد -وفقاً للمعلومات- يقود حملة مرورية توعوية تستهدف قائدي وقائدات المركبات.

وأطلق الحساب اليوم أولى حلقاته التوعوية، والتي جاءت بأسلوب كوميدي توعوي جديد، بعيداً عن الأساليب الرسمية؛ حيث ظهرت "أم سعود" وهي تُعَلم ابنتها طريقة القيادة السليمة للمركبة.

يشار إلى أن الحملة بدأت تسجل مشاهدات عالية بعد أقل من ٢٤ ساعة على إطلاقها؛ مما يُعَد مؤشراً جيداً على الأسلوب والطريقة التوعوية الجديدة.