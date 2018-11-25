شكرا لقرائتكم خبر عن لحماية جهازك.. 4 نصائح تحافظ على نسخة «الويندوز» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

غالباً ما يعاني بعض مستخدمي أجهزة الكمبيوتر من مشاكل تتعلق بتلف نسخة الويندوز، وذلك نتيجة إهمال الاهتمام بنظام التشغيل وفيما يلي نقدم مجموعة من النصائح من شأنها مساعدة المستخدمين على حماية “نسخة الويندوز كما يلي:

– احذف الملفات غير الضرورية

من أبرز الأسباب التي تؤدي لتلف نظام ويندوز، وذلك نتيجة امتلاء قرص C، حيث إن نظام ويندوز لا يحب العمل في المساحة التخزينية المحدودة، إذ لا يكون قادراً على تحديث نفسه، مما يؤدي إلى مشاكل مختلفة، لذلك يجب الحرص على تفريغ بارتشن C بشكل مستمر، من خلال حذف أي ملفات لا تستخدمها.

– احذف البرامج التي لا تستخدمها

من الأمور التي تؤدي إلى تلف نسخة الويندوز، وجود الكثير من البرامج غير المستخدمة، إذا أنه يفضل أن يقوم المستخدم بتثبيت البرامج التي يحتاجها فقط، وإزالة تثبيت أي برنامج آخر قد لا يحتاجه، إذ إن ذلك يؤدي إلى تلف النسخة، كذلك فيجب أيضاً عدم تشغيل أكثر من برنامج في وقت واحد طالما أنك لا تحتاجهم، فالتحميل الزائد على الكمبيوتر قد يؤدي لتعطل نظام التشغيل.

– اهتم بفحص القرص الصلب

من الأمور المهمة للحفاظ على نسخة الويندوز، ضرورة الفحص الدوري للقرص الصلب، وذلك من خلال “إلغاء التجزئة” في حالة كنت تستخدم هارد HDD، حيث إن هذا يعزز من كفاءة القرص الصلب ويجعل فتح الملفات والبحث عنها سريعاً أكثر من أي وقت مضى، كما تساعد على تجنب حدوث “باد سيكتور”.

– استخدم مكافح فيروسات

تؤدي الفيروسات لتلف نظام التشغيل، كونها تعبث في الملفات الخاصة بنسخة الويندوز، أو على الأقل التسبب في تراجع مدى استقراره، كذلك البرامج الضارة التي يتم تحميلها وتثبيتها على حاسوبك دون علمك وتعمل في الخلفية بشكل دائم وينتج عنها أضرار كثيرة تؤثر على أداء جهازك، لذلك يجب استخدام برامج مكافحة الفيروسات لحماية الأجهزة.