شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تترك عاملها ينام بالشارع تحت «أمطار الرياض».. تدخل رسمي لإنقاذه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأحد العمال بشركة مقاولات بالرياض ينام في العراء وسط أجواء جوية غير مستقرة.
وأظهرت الصورة، العامل وهو يفترش الأرض ويلتحف السماء، فيما مياه الأمطار تهطل وقد أغرقت الرصيف الذي يركن إليه، الأمر الذي أثار غضب المتابعين الذين طالبوا بمحاسبة تلك الشركة على تصرفها وعدم حمايتها لعمالها وتقديم المساعدة لهم.
من جانبها، تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الصورة، حيث أصدر فرع الوزارة بالرياض قرارا بإلزام المنشأة بتأمين مسكن ملائم يحفظ عاملها الذي ينام في العراء من التقلبات الجوية، موضحة أنه تم تحرير مخالفة لقرار السلامة والصحة المهنية بحق المنشأة.
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