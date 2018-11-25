رئيس "نيسان" يعرب عن استيائه إزاء فضيحة كارلوس غصن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "غصن" قد يواجه حكما بالسجن يصل إلى 10 أعوام

أعرب رئيس شركة "نيسان" هيروتو سايكاوا، في رسالة إلى موظفيه عن "استيائه وخيبة أمله" بعد الكشف عن مخالفات الرئيس السابق للشركة كارلوس غصن.



وقال "سايكاوا" إنه لا يستطيع كشف كل تفاصيل ما حدث لأن القضية لا تزال قيد التحقيق.

لكن الشركة اتهمت "غصن" بعدم التصريح الكامل عن دخله إضافة إلى إساءة استخدام استثمارات الشركة وأصولها لمصلحته الخاصة.

كما اتهمت غريغ كيلي، المدير التمثيلي السابق للشركة، بالتخطيط لعمليات الاحتيال مع "غصن"، وقد طردت الشركة "غصن" و"كيلي" الخميس.

وقال "سايكاوا" في رسالته لموظفي "نيسان" إنه كشخص كرّس نفسه لخطة النهوض بشركة نيسان "أشعر باستياء كبير وخيبة أمل من الصعب أن أعبر عنها".





وأضاف "آسف بشدة وأود أن أعتذر عن خيانتنا لزبائننا وخذلاننا لهم بالكامل، وكذلك شركائنا التجاريين وآخرين من حملة الأسهم الذين قدموا دعمهم لنا بعد إعادة إحياء الشركة".

ودعت المذكرة الداخلية كل الموظفين إلى اجتماع، الإثنين، مع "سايكاوا" لمناقشة مستقبل الشركة.

ويحتجز "غصن" منذ الإثنين في اليابان بتهمة عدم التصريح عن 5 مليارات ين من دخله (44 مليون دولار) بين يونيو/حزيران 2011 ويونيو/حزيران 2015.

واتهم الادعاء العام "كيلي" أيضاً بلعب دور في هذه المخالفات.

وقال شين كوكيموتو، نائب المدعي العام في اليابان، إن قضية غصن "واحدة من أخطر أنواع الجرائم" بموجب القوانين اليابانية، وإن "غصن" قد يواجه حكماً بالسجن يصل إلى 10 أعوام.

ورغم أن مجلس إدارة "نيسان" قد طرد غصن وكيلي إلا أنه واضحاً في إبداء الرغبة بالإبقاء على التحالف مع رينو وميتسوبيشي.

وسيجتمع مجلس إدارة "ميتسوبيشي موتورز"، الإثنين، لمناقشة مستقبل "غصن".

أما مجلس إدارة رينو فهو مستمر بمساندة "غصن" وكلّف نائبه تييري بولوريه بمتابعة أعمال الشركة.