صدامات في باريس بين الأمن ومحتجي "السترات الصفراء"

نشبت صدامات عنيفة بين قوات الأمن، السبت، في باريس، مع متظاهرين في حركة "السترات الصفراء" تجمعوا بالآلاف في وسط العاصمة الفرنسية؛ للاحتجاج على زيادة الرسوم على المحروقات استخدمت لتفريقهم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إن 8 آلاف من المحتجين تم إحصاؤهم في باريس عند الساعة 10 بتوقيت جرينتش و23 ألفاً في فرنسا.

ولفت إلى أن العدد أقل بكثير من المشاركين، السبت الماضي، الذين بلغ عددهم 124 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد في الساعة نفسها.





وفي العاصمة، بدا العدد أقل من 36 ألف شخص أعلنوا مشاركتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في تجمع بساحة الكونكورد بوسط باريس، منعته السلطات.

وشوهد متظاهرون يقومون بنزع حجارة أرصفة أو إنزال حواجز أقيمت حول ورشات.





وقالت الشرطة الفرنسية إنه تم توقيف 8 أشخاص "خصوصاً لإلقائهم مقذوفات".

وصباح السبت، حاول المتظاهرون أن يسلكوا طرقاً عدة للاقتراب قدر الإمكان من قصر الاليزيه الذي أغلقت قوات الأمن محيطه، من أجل منع الوصول إلى مقر الرئاسة.