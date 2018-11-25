موسكو تعلن أن طائراتها نفذت ضربات جوية في سوريا بعد هجوم ب"الكلور"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مقاتلة روسية في مطار حميميم غرب سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن مقاتلاتها نفذت ضربات جوية في سوريا استهدفت مواقع لفصائل معارضة اتهمتها موسكو باستخدام أسلحة تحوي غاز الكلور في هجوم السبت على حلب في شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، كما نقلت عنه وكالة أنباء تاس، إن "مقاتلات للجيش الروسي نفذت ضربات جوية"، موضحا أنه "تم تدمير كل الاهداف إثر هذه الضربات".