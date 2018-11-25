الان تتابع مميزات جديدة في واتساب تجعله الأكثر تميزاً.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعة - الخليج 365:

يعمل القائمون على تطبيق المراسلات العالمي “واتساب” لإجراء تحديثات كبيرة على التطبيق، والتي تعتبر نقلة نوعية كبيرة في تاريخ التطبيقات المخصصة للمحادثات.

وجاءت التحديثات الجديدة في تطبيق المراسلات العالمي تحت شعار “انسى القديم”، بحيث قام المطورون بعمل تحديث مختلف على التطبيق.

ويعرض التحديث الإشعارات بشكل مختلف، إلى جانب تغيير كلي على شكل التطبيق، والذي سيظهر فيه التطبيق بتصميم جديد، حسبما نشرت صحيفة “ديبي إكسبريس” البريطانية.

ويشمل التحديث الجديد ايضاً مكالمات الفيديو الجماعية، وطريقة جديدة لعرض الملصقات، وكذلك الإشعارات.

كما يمكن التحديث الجديد المستخدمين من معاينة الوسائط المتعددة في إشعارات التطبيق قبل فتحها بصورة كاملة، بالإضافة إلى أنه يتيح إمكانية معاينة مقاطع من الفيديو الذي يستقبله المستخدمين، وذلك قبل فتح نافذة الدردشة.