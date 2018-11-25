فيديو| اتهامات بين المعارضة والأسد.. من قصف حلب بالكيماوي؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي من جديد عاد كابوس الغازات السامة يلاحق سكان حلب بعد هدوء دام لعدة أشهر، على خلفية اتهامات متبادلة بين المعارضة ونظام الأسد بقصف المدينة.

فالأحداث الدامية غابت عن حلب بعد سقوطها بيد الأسد قبل 3 سنوات، لتعود إليها مجددا بعدما قصفت المدينة بالغازات السامة القاتلة قبل أيام.

وحلب تعد ثاني بأكبر المدن السورية من حيث التعداد السكاني، ومع ذلك تعرضت تلك المدينة لأكبر الهجمات الكيماوية منذ اندلاع الثورة السورية قبل 8 سنوات.

من قصف حلب؟

وفي الساعات الأخيرة، أصيب عشرات المدنيين في حلب بحالات اختناق جراء قصف استهدف حيي الخالدية وجمعية الزهراء. واتهم النظام السوري مسلحين بالوقوف وراء هذا الهجوم، في حين حمّلت فصائل معارضة قوات النظام المسؤولية.

وقال القائد العسكري في الجبهة الوطنية للتحرير النقيب عبد السلام عبد الرزاق "وصلتنا معلومات من مدينة حلب أن النظام يعمم على مقاتليه بعد منتصف ليل برفع الجاهزية وارتداء الأقنعة الواقية ويدعو الأهالي إلى الانتباه والحذر من قصف غرب حلب وشمالها بالسلاح الكيميائي".

تلفيق الاتهامات

واتهم عبد الرزاق -في حديث لوكالة الأنباء الألمانية- "القوات الحكومية بتلفيق الأكاذيب حول قصف حلب بغاز الكلور"، مشيرا إلى أن "الخاسر الأكبر في هذه المسرحية هم المدنيون".

وأكد أن "قوات النظام تروج منذ عدة أشهر بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل فصائل المعارضة، ولكن اليوم يبدو أن النظام سيستخدم ذلك السلاح".

في المقابل قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن قصفا نفذه مسلحون على مدينة حلب أدى إلى إصابة 50 شخصا وتسبب في حدوث حالات اختناق.

ونقلت وكالة (سانا) عن مسؤول في قطاع الصحة بالمدينة الخاضعة لسيطرة النظام قوله إن القصف أصاب منطقتين وإن القذائف حوت غازات سببت حالات اختناق.

قذائف الغاز السام

وليست هذه المرة الأولى التي يتهم فيها الإعلام الرسمي السوري فصائل معارضة بإطلاق قذائف تحتوي على "غازات سامة" على أحياء في إدلب، ثانية كبرى مدن البلاد، التي استعاد النظام السيطرة عليها بعدما ظلت لأعوام مقسمة بين أحياء خاضعة للمعارضة وأخرى خاضعة للنظام.

وخلال سنوات النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من 600 ألف شخص، اتُهمت الحكومة السورية مرارا بتنفيذ هجمات كيميائية في مناطق تحت سيطرة الفصائل، وهو ما نفته دمشق نفيا باتا.

في المقابل، نفت الجبهة الوطنية للتحرير السورية المعارضة، اتهامات الحكومة السورية للمعارضة بقصف مدينة حلب بغازات سامة.

وتدور في سوريا معارك واشتباكات مسلحة وأعمال عنف منذ قرابة 8 سنوات بين قوات بشار الأسد، والمعارضة السورية، والعديد من المجموعات المسلحة.