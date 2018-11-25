دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مواصفات هاتف Realme U1 قبل الإعلان الرسمي في 28 من نوفمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق هاتف Realme U1 رسمياً في 28 من نوفمبر، حيث يضم رقاقة MediaTek Helio P70 بدقة تصنيع 12 نانومتر، والتي تستخدم للمرة الأولى في الهواتف الذكية.

يتميز هاتف Realme U1 بتصميم يضم النتوء العلوي الذي جاء في أغلب إصدارات هذا العام من الهواتف الذكية، إلا أن Realme تؤكد على أن هذا الإصدار يضم أفضل مواصفات لكاميرة سيلفي قدمت حتى الآن.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بحجم شاشة 6.3 إنش، بجودة عرض FHD بلس، كما تأتي الكاميرة الخلفية في الهاتف بإعدادات مزدوجة مع مستشعر 13 و2 ميجا بيكسل، مع كاميرة سيلفي مميزة بمستشعر 25 ميجا بيكسل.

المواصفات المتوقعة لهاتف Realme U1

شاشة بحجم 6.3 إنش، بجودة عرض Full HD بلس بدقة 2350 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 19.5:9

رقاقة معالج MediaTek Helio P70 بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع 4 من أنوية Cortex A73 بسرعة 2.1GHz و 4 من أنوية Cortex A53 بسرعة 2GHz مع كارت شاشة ARM Mali-G72 MP3

ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، أو 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، يدعم بطاقة microSD بسعة تخزين 256 جيجا بايت.

يدعم 2 من شرائح SIM بحجم نانو مع بطاقة microSD

نظام تشغيل Android 8.1 Oreo

كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر 13 وفتحة عدسات f/2.2 و3 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4، مع فلاش LED

كاميرة أمامية بدقة 25 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0 مميزة بمستشعر IMX576 من سوني وتقنية الذكاء الإصطناعي

يدعم شبكات Dual 4G VoLTE وWiFi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، والبلوتوث 4.2، وGPS

بطارية بقدرة 3500 mAh.

لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هاتف Realme U1 للكشف عن تفاصيل أكثر حول تقنية كاميرة السيلفي المميزة التي أشارت إليها Realme في إعلانها التشويقي.

المصدر

هذا الموضوع مواصفات هاتف Realme U1 قبل الإعلان الرسمي في 28 من نوفمبر ظهر على التقنية بلا حدود.