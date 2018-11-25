دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة لينكد إن تنتهك قانون حماية البيانات لـ 18 مليون بريد الكتروني

في تقرير نشرته المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات DPC الجمعة الماضية تم تسليط الضوء على عدد من التحقيقات بخصوص ممارسات بعض وسائل التواصل الاجتماعي كواتساب وفيسبوك وياهو وتجاوزاتها وكيفية تعاملهما مع بيانات المستخدم، لكن أيضاً شملت التحقيقات لأول مرة معلومات حول انتهاكات لشبكة الأعمال لينكد إن التابعة لشركة مايكروسوفت بإتباع طرق غير شفافة في جلب المستخدمين للمنصة، حيث ترجع بداية التحقيق بقيام أحد المستخدمين بتقديم شكوى عام 2017 حول ممارسات الشبكة مع الأشخاص غير المنتمين للمنصة وليسوا أعضاءً فيها.

وقد قامت لينكد إن باستخدام قرابة 18 مليون عنوان بريد الكتروني للترويج وحث المستخدمين على التسجيل فيها وذلك في محاولة منها لزيادة عدد الأعضاء في المنصة المهنية، وحسب تحقيق DPC فإن الشركة استخدمت عناوين البريد الالكتروني (18 مليون) لأشخاص لم يكونوا أصلاً مسجلين في المنصة لاستهدافهم بالإعلانات الترويجية عبر الفيسبوك، وقد توقفت الشركة عن هذا الفعل مباشرةً بعد صدور التحقيق من مفوضية حماية البيانات.

وقال مدير الحماية في لينكد إن دينيس كيليهر في سياق الموضوع أنهم ينظرون بكل تقدير لتحقيق لجنة DPC بخصوص شكوى الحملة الإعلانية المقدمة في العام الماضي، وأنهم متعاونين بشكل كامل معهم بهذا الخصوص وأضاف أن الشبكة ستعمل على اتخاذ خطوات تحسينية للطريقة عملها بما يضمن عدم حدوث هذا الانتهاك مجدداً.

التدوينة لينكد إن تنتهك قانون حماية البيانات لـ 18 مليون بريد الكتروني ظهرت أولاً على عالم التقنية.