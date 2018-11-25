دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Vivo تطلق هاتف Vivo Y95 رسمياً في الهند بسعر 240 دولار تقريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

يأتي هاتف Vivo Y95 إلى سوق الهواتف المتوسطة مع شاشة بحجم 6.22 إنش وبطارية بقدرة 4030 mAh، حيث تقدمه الشركة بسعر 240 دولار تقريباً.

تقدم Vivo الإصدار الجديد Vivo Y95 مع شاشة Halo FullView بحجم 6.22 إنش مميزة بجودة عرض HD بلس، حيث تشغل الشاشة 88.6% من هيكل الهاتف.

كما يدعم هاتف Vivo Y95 رقاقة معالج Snapdragon 439 المميزة بدقة تصنيع 12 نانومتر، وأيضاً يتميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

نظام تشغيل هاتف Vivo Y95 هو Android 8.1 Oreo مع واجهة مستخدم Funtouch OS 4.5، كما يتميز الهاتف بكاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر 13 ميجا بيكسل وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تتميز الكاميرة الأمامية بمستشعر 20 ميجا بيكسل، حيث تدعم تقنية التعرف على الوجه لفتح الهاتف، مع بعض مميزات التجميل في تطبيق الكاميرة.

هاتف Vivo Y95 يضم مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما يضم بطارية بقدرة 4030 mAh، وفي السطور التالية ملخص لمواصفات هاتف Vivo Y95.

مواصفات هاتف Vivo Y95

شاشة Halo FullView بحجم 6.22 إنش مع جودة عرض HD بلس بدقة 1520 في 720 بيكسل، مع زجاج منحني IPS 2.5D

رقاقة معالج Snapdragon 439 ثماني الأنوية مع 4 من أنوية Cortex A53 بسرعة 1.95GHz، و4 من أنوية Cortex A53 بسرعة 1.45GHz، مع كارت شاشة Adreno 505

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، دعم بطاقة ذاكرة خارجية microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

دعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو مع بطاقة microSD

نظام تشغيل Android 8.1 Oreo مع واجهة Funtouch OS 4.5

كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل مع فلاش LED

كاميرة أمامية بمستشعر 20 ميجا بيكسل

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية

قياسات الهاتف 155.11 في 75.09 في 8.28مم، مع وزن 163.5 جرام

يدعم شبكات 4G VoLTE و WiFi 802.11 b/g/n والبلوتوث 4.2 LE و GPS

بطارية بقدرة 4030 mAh

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Vivo Y95 بألوان الأسود Starry Night المتدرج و البنفسجي، على أن يتوفر للبيع في الأسواق الهندية اليوم بسعر 240 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Vivo تطلق هاتف Vivo Y95 رسمياً في الهند بسعر 240 دولار تقريباً ظهر على التقنية بلا حدود.