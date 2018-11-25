شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: ارتفاع عدد ضحايا السيول إلى 21 قتيلا و180 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي ضربت البلاد، إلى 21 قتيلا و180 مصابا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر - في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي واع اليوم الأحد - "إن السيول التي ضربت عددا من المحافظات منذ ليلة الجمعة الماضية تسببت في وفاة 21 شخصا وإصابة 180 آخرين".

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت مؤخرا ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي ضربت عددا من مناطق البلاد إلى 10 قتلى و22 مصابا.