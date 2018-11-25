شكرا لقرائتكم خبر عن 21 قتيلا جراء السيول خلال يومين فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضى 21 شخصا بينهم نساء وأطفال منذ الجمعة جراء السيول والفيضانات التى نتجت من أمطار غزيرة فى أنحاء العراق، وأسفرت أيضا عن تضرر آلاف المنازل، بحسب ما قال متحدث باسم وزارة الصحة لوكالة فرانس برس الأحد.

وأوضح المتحدث سيف البدر أن "البعض قتل بفعل انهيار أسقف المنازل، أو حوادث سير، أو صعقا بالكهرباء" فى المحافظات الشمالية والجنوبية على السواء.