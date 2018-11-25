غليان في "منزوعة السلاح"... الجيش السوري يتصدى للإرهابيين بريف حماة الشمالي

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وفي سياق المواجهات المستمرة بين تلك المجموعات والجيش السوري، تصدت وحدات من الجيش السوري اليوم الأحد 25 نوفمبر/ تشرين الثاني لمحاولات إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) والمجموعات المرتبطة به، التسلل إلى نقاط عسكرية في ريف حماة الشمالي.

وأفادت وكالة "سانا" بأن وحدات من الجيش نفذت رمايات مركزة على تحركات لمجموعات إرهابية أغلبها تابع لتنظيم "جبهة النصرة" وما يسمى "كتائب العزة" أثناء محاولتها التسلل مستغلة الحراج الزراعية من محوري الأطراف الجنوبية لمدينتي مورك واللطامنة باتجاه النقاط العسكرية المتمركزة في محيط مدينة صوران وقرية المصاصنة بالريف الشمالي.

وأكدت الوكالة السورية أن الرمايات النارية أجبرت الإرهابيين على الفرار بعد تكبدهم خسائر بالأفراد والعتاد وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.

وفي سياق التطورات في ريف حماة، أقدمت التنظيمات الإرهابية في وقت سابق من اليوم الأحد على الاعتداء بقذيفتين سقطتا على محطة توليد الطاقة الكهربائية في محردة بريف حماة الشمالي الغربي وذلك في خرق جديد لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

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وفي سياق الرد على اعتداء حلب الكيميائي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن القوات الجوية الروسية قصفت مواقع الإرهابيين التي تم منها القصف بالذخائر الكيمائية في حلب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشنكوف إن:" نتيجة للهجمات التي قامت بها القوات الجوية الروسية تم تدمير جميع الأهداف التي هاجم فيها المسلحون مدينة حلب السورية، وقد تم تحذير الجانب التركي مقدما عبر الخط الساخن حول الضربات".

وقامت المجموعات الإرهابية مساء أمس باستهداف أحياء شارع النيل والخالدية والشهباء الجديدة في حلب السورية باستخدام قذائف صاروخية معدلة تحمل رؤوس تحوي مواد سامة مشيرة إلى أنه يتم تحديد نوعها عبر فرق متخصصة.