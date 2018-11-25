مقتل 14 مدنيا في قصف لطيران "التحالف الدولي" على قرية الشعفة بريف دير الزور

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصادر أهلية أن طيران "التحالف الدولي" ارتكب مجزرة جديدة أدت لمقتل 14 مدنيا من عائلة واحدة في قرية الشعفة بريف دير الزور الشرقي.

ويأتي هذه الاعتداء الجديد من قبل طيران التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن في خارج إطار مجلس الأمن والشرعية الدولية، بعد يوم واحد تقريبا على القصف الذي شنه طيران التحالف على منطقة السوق في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي ما تسبب بمقتل 20 مدنيا بينهم 9 أطفال و8 نساء.

وبعد يومين أيضا على الاعتداء بغارات عنيفة على قرية الشعفة نفسها في ريف دير الزور ما تسبب بوقوع مجزرة قتل فيها 11 مدنيا وجرح العشرات وووقع دمار في المنازل." بحسب ما ذكرته مصادر أهلية في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا".

يتبع…