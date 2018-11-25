قيادي في "أنصار الله": الانتقام هو هدف السعودية والإمارات

وقال العجري في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، إن عدم استجابة تحالف "العدوان" للمبادرة التي أطلقتها "أنصار الله" لوقف الأعمال القتالية، وعدم إبداء أي رد فعل، هو دليل جديد على أنهم لا يريدون السلام، ولا يتحملون أي من المسؤوليات الإنسانية أمام العالم تجاه الكوارث التي تسببوا فيها لليمن.

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وأضاف عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله"، أنه رغم إدراك التحالف أنه يخوض حربا خاسرة في اليمن، إلا أنهم مصرون على الهروب للأمام، فهم يعلمون أنهم يخوضون حرب بلا أفق وليس لها هدف سوى تحويل حياة اليمنيين إلى جحيم بدافع الانتقام، وهو الأمر الذي دمر سمعة السعودية عسكريا وأخلاقيا وسياسيا بعد الفشل في تحقيق أي من الأهداف.

ولفت العجري، إلى "أن العالم كله أصبح على قناعة أن الحل في اليمن سياسي وليس عسكري، وهذه أيضا قناعتنا وسنظل متمسكين بالسلام كطريق للحل وجاهزين للحرب للدفاع عن انفسنا وعن بلادنا والكرة اليوم في ملعب العدوان".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" الحوثيين في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.