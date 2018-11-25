وزيرة التخطيط المصرية: نسعى لربط الاقتصاد المحلي بالاقتصادات العالمية

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وأوضح كمال، خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة شاركت بقوة في بناء القاعة المخصصة لاستضافة المعرض هذا العام.
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من جانبها، قالت وزير التخطيط المصرية، هالة السعيد، خلال حفل الافتتاح، إن المعرض يعتبر أحد الركائز الرئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات، والوزارة تحرص على رعاية هذا المحفل الدولي، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المختصة.
وأوضحت أننا أصبحنا لا نتحدث عن الاقتصاد الرقمي والمالي فقط، بل أصبحنا نتحدث أيضا عن الاقتصاد المعرفي، وهو ما يؤدي إلى تطور اقتصادي لاحقا بفعل التواصل مع الأسواق العالمية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن هناك حاجة إلى مزيد من الثقة من جانب المستثمرين في مجال تكنولوجيا المعلومات، في إطار الشمول المالي، كما أبرزت الوزيرة الوسائل المتميزة التي توفرها هذه المعارض، وتحقق نقلات نوعية في ربط الاقتصاد المحلي مع الاقتصادات العالمية.
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