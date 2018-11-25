ارتفاع تصريف مياه دجلة بسبب الأمطار (وزارة)

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، الأحد، أن تصريف المياه بنهر دجلة ارتفع إلى 3000 متر مكعب بالثانية، بعد سقوط أمطار غزيرة وحدوث السيول في المناطق الوسطى من البلاد.



كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والرصد الزلزالي، حذرت من منخفض جوي مصحوب بعواصف رعدية يخيم على أغلب مدن البلاد، مع اقتراب عبور محور المنخفض الجوي خلال اليومين القادمين.



وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن "البلاد شهدت سقوط أمطار غزيرة في مناطق متفرقة، نتجت عنها سيول أغلبها وردت إلى نهر دجلة في القاطع الشمالي".



وبلغ معدل تصريف مياه نهر دجلة، قبل دخول المنخفض الجوي، نحو 1500 متر مكعب في الثانية.



وذكرت الوزارة أن "هذه الكميات سيتم تحويلها إلى منخفض الثرثار (وسط) لتعزيز الخزين المائي ورفد نهر الفرات عند الحاجة".



وأعلنت السلطات العراقية تعطيل دوام المدارس، الأحد، في محافظات ديالى، واسط، الديوانية (شرق)، بسبب استمرار الأمطار الغزيرة.



وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية العراقية والرصد الزلزالي، استمرار هطول الأمطار جنوبي البلاد، الأحد.



وتسببت الأمطار والرياح العاصفة، بانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن محافظات الجنوب لعدة ساعات.



والجمعة الماضية، أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بتشكيل خلية أزمة لإغاثة المناطق التي اجتاحتها سيول الأمطار وإنقاذ المحاصرين.