ارتفاع عدد ضحايا سيول العراق إلى 18 قتيلا

بغداد (العراق) / إبراهيم صالح / الخليج 365

قالت وزارة الصحة العراقية الأحد، إن حصيلة ضحايا السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة ارتفعت إلى 18 قتيلا فضلا عن إصابة 180 آخرين في أرجاء البلاد خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "حصيلة الضحايا في عموم البلاد منذ أول أمس الجمعة جراء السيول بلغت 18 قتيلا و180 إصابة".

وكانت آخر أرقام نشرتها الصحة السبت، أفادت بمصرع 16 شخصا في أرجاء البلاد جراء السيول.

ولا تزال الأمطار تهطل على نحو متقطع في أرجاء البلاد منذ الأسبوع الماضي، ما أدت لتشكل السيول التي غمرت مئات المنازل وحاصرت السكان.

كما تسببت الأمطار التي رافقتها رياح عاتية باقتلاع الأشجار وإسقاط أعمدة الكهرباء في مناطق جنوبي البلاد ما أدى لانقطاع تام للطاقة الكهربائية عدة ساعات.

وقررت ثلاث محافظات عراقية هي ديالى (شرق) وواسط والديوانية (جنوب) تعطيل الدوام الرسمي اليوم جراء الأحوال الجوية السيئة والسيول.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمر الجمعة، بتشكيل خلية أزمة لإغاثة المناطق التي اجتاحتها سيول الأمطار وإنقاذ المحاصرين.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والرصد الزلزالي من منخفض جوي مصحوب بعواصف رعدية يخيم على أغلب مدن البلاد مع اقتراب عبور محور المنخفض الجوي خلال اليومين القادمين.