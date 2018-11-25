مصرع 5 إثر غارق قارب شمالي مصر

القاهرة / الخليج 365

لقي 5 أشخاص، اليوم الأحد، مصرعهم، في حادث غرق قارب نقل أفراد شمالي مصر، إثر "حمولة زائدة" من الركاب عن المقررة.

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن "5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون في حادث غرق قارب نقل أفراد بفرع نيل رشيد (شمال) بين قريتين بمحافظتي بالمنوفية والبحيرة (شمال)".

وانتقل مسؤولون محليون لموقع الحادث بينهم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، وقامت قوات الإنقاذ النهري بنتشال الجثث وإنقاذ المصابين ونقلهم لمستشفيات بالمحافظتين، وفق المصدر ذاته.

ولم يوضح المصدر تفاصيل أكثر عن سبب الحادث، وعدد مستقلي القارب، ولم يصدر بيان تفاصيلي من وزارة الداخلة بشأن الحادث حتى الساعة 12:30 ت.غ.

غير أن الموقع الإلكتروني، لصحيفة الأهرام، المملوكة للدولة، نقلت بيانا أمنيا لمحافظة البحيرة، يشير إلى القبض على صاحب القارب الغارق ونجله.

وأوضح البيان أن القارب مرخص له بنقل 8 أشخاص فقط ، وأدت الحمولة الزائدة إلى غرقه.

ووفق المصدر ذاته، بدأت النيابة التحقيق في الحادث.

وعادة ما يستخدم مصريون قوارب تنقل تعرف باسم "المعدية"، في تنقلاتهم الداخلية بين ضفتي النيل، وأحيانا تستخدم "المعدية" للتنزه لاسيما في العاصمة.