توفر #وظائف_إدارية وصحية شاغرة في #مدينة_الملك_سعود_الطبية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأشارت المدينة الطبية إلى أنّ الوظائف المتاحة على اسم:

. أخصائي توظيف: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).

. أخصائي التثقيف الصحي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التثقيف الصحي، أو تعزيز الصحة).

. أخصائي العلاج الوظيفي: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج المهني.

وبيَّنت المدينة الطبية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 ديسمبر 2018م.

وأوضحت المدينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (هنا)