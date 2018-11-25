توفر #وظائف_إدارية وصحية شاغرة في #مدينة_الملك_سعود_الطبية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.
وأشارت المدينة الطبية إلى أنّ الوظائف المتاحة على اسم:
. أخصائي توظيف: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).
. أخصائي التثقيف الصحي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التثقيف الصحي، أو تعزيز الصحة).
. أخصائي العلاج الوظيفي: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج المهني.
وبيَّنت المدينة الطبية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 ديسمبر 2018م.
وأوضحت المدينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (هنا)
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