رسمياً.. قادة #الاتحاد_الأوروبي يصادقون على خروج #بريطانيا

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صحيفة الخليج الالكترونية
صادق قادة الاتحاد الأوروبي، المجتمعون الآن في بروكسيل، رسمياً، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد المعروف باسم “بريكست”.
وكانت الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي شهدت انقساماً حاداً واستقالات، على خلفية مسودة مشروع الانفصال الذي دعمته رئيسة الوزراء.
كما وقفت إسبانيا، الأسبوع الماضي، في وجه رغبة بريطانيا، مهددة بالتصويت ضد “بريكست” إذا لم تعطِها بريطانيا حق مناقشة مستقبل جبل طارق.
ولكن تم التوصل إلى اتفاق بين القادة قبيل انعقاد اجتماع بريكست والذي حسم موقف بريطانيا من الاتحاد بصفة رسمية.
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