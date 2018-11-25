شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يرحّب بنجاح الانتخابات في البحرين والان مع التفاصيل
رحّب الأردن بنجاح الانتخابات النيابيّة والبلديّة التي أُجريت في مملكة البحرين الشقيقة أمس السبت.
وهنّأت وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، الحكومة البحرينيّة والشعب البحريني الشقيق بنجاح العمليّة الديمقراطيّة التي حقّقت العدد الأكبر من الأصوات في تاريخ الانتخابات في البحرين.
وقالت غنيمات: انّ المشاركة الشعبيّة في الانتخابات تؤشّر إلى مرحلة سياسيّة مهمّة في مستقبل البحرين، معربة عن أملها بمزيد من التقدّم والازدهار لمملكة البحرين وشعبها الشقيق.
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