شكرا لقرائتكم خبر عن من سيفوز بها؟.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الاتحاد والأهلي والان مع التفاصيل

تتَّجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، صوب استاد مدينة الملك عبدالله “الجوهرة المشعة”، والذي سيحتضن قمة مثيرة بين قطبي جدة الاتحاد والأهلي، في ختام مباريات المرحلة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتكمن صعوبة اللقاء تجاه الاتحاد في أنه يعاني هذا الموسم انطلاقة سلبية، ويستهدف السير على الطريق الصحيح من خلال الفوز في الديربي، بالإضافة إلى أن العميد سيواجه اليوم عقدة ملعب الجوهرة المشعة الذي فشل أن يفوز فيه على الأهلي بالدوري، حتى الآن.

وينطلق اللقاء في تمام الساعة الـ 7:40 بتوقيت السعودية، الـ6:40 بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة الرياضية السعودية KSA Sports HD1 وتطبيق “دوري بلس”، ويعلق عليها الثنائي فهد العتيبي وجعفر الصليح.

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم هوية طاقم تحكيم مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد ، والمقرر أن تنطلق اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين. وسيتم تولي الصربي ميلوراد ماجيتش مهمة إدارة مباراة الاتحاد مع الأهلي ويساعده كلاً من ميلوفان ريسيتك وداليبور دجورجفيتيش والحكم الرابع ساندرو زابو وفيكتور كاساي حكم فيديو.

المدير الفني للاتحاد، الكرواتي سلافين بيليتش يحاول استغلال ثغرات الأهلي الدفاعية عبر مباريات الراقي مع الاتفاق والقادسية ومعرفة نقاط ضعف الدفاعات الأهلاوية، كما شهدت التدريبات الأخيرة حضور رئيس النادي نواف المقيرن لدعم الفريق قبل لقاء الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أما الأهلي فيحضر تدريباته رئيسه ماجد النفيعي ويدعم اللاعبين والمدير الفني الأرجنتيني بابلو غويدي، الذي خسر الجولة الأخيرة أمام القادسية في ملعب الجوهرة المشعة.

النادي الأهلي يمتلك في رصيده 19 نقطة في المركز الثالث ويسعى لتأكيد مركزه وتذليل الفارق مع النصر صاحب المركز الثاني والذي لديه 25 نقطة بعد فوزه الأخير على الشباب بهدف نظيف، أما الاتحاد فيقبع في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط من 9 مباريات، فقد تعرض لسبع هزائم وتعادل مرتين دون أن يحقق أي فوز، مما يجعل فوز الأهلي أمرا سهلا، ولكن الاتحاد يسعى للخروج من كبوته بتحقيق أول انتصار على غريمه التقليدي الأهلي.