شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات لـ 400 أسرة في حضرموت والان مع التفاصيل

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كمية جديدة من المساعدات الغذائية على الأسر المحتاجة بمنطقة وادي عرف في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت.



واستهدفت تلك المساعدات 400 أسرة في أكثر المناطق النائية بمحافظة حضرموت، في إطار البرنامج الإنساني الذي تتبناه الهيئة.



يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية “عام زايد 2018” بلغت 25 ألفًا و 400 سلة غذائية استهدفت الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.

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