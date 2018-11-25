شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة والان مع التفاصيل

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

فقد تسلم – أيده الله – أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية ناميبيا غير المقيم جافيك آيزاك، وسفير جمهورية الإكوادور غير المقيم رافاييل فينتميلا تشيريبوجا، وسفير جمهورية أوزبكستان أولو غبيك مقصودوف، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية جو بيونج ووك، وسفير المملكة المغربية مصطفى المنصوري، وسفير أستراليا رضوان جدوت، وسفير جمهورية اليونان ايوانيس تاغيس، وسفير جمهورية إيرلندا جون جيرارد ماكوي، وسفير جمهورية فنلندا آنتي روتوفووري، وسفيرة مملكة بلجيكا دومنيك مينور، وسفير جمهورية إثيوبيا عبدالعزيز أحمد آدم، وسفير جمهورية سويسرا اندري شالر، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية يورغ راناو، وسفير جمهورية الأرجنتين مارسيلو فابين خيلاردوني، وسفير جمهورية العراق قحطان طه خلف، وسفير جمهورية نيكاراجوا غير المقيم محمد محمد فراره لاشتر، وسفير جمهورية التشيك يوراي كوديلكا.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم – أيده الله – نقل تحياته لأصحاب الجلالة والفخامة قادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم.

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معبرين عن شكرهم للملك المفدى على ما وجدوه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبد الكريم القين.