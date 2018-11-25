شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمير حائل يُهدي طفلاً متفوقاً ساعته الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - حائل:

أوضح مقطع فيديو متداول لحظة إهداء أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، ساعته لأحد الأطفال؛ وذلك لتفوقه الدراسي وحصوله على المركز الأول في فصله.

وأظهر المقطع زيارة الأمير لمنزل أحد المواطنين، وسأل طفلا كان يقف بجواره عن مستواه الدراسي، وعندما علم الأمير بأنه الأول على زملائه، منح ساعته الشخصية للطفل كهدية لنجاحه.

وأبدا الطفل رفضه في بداية الأمر، بيد أن الأمير أقسم عليه أن يأخذها منه، ليقوم أحد أقرباء الطفل بتسلم الساعة وإلباسها للطفل.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز نفذ جولة تفقدية لعدد من أحياء وقرى حائل للوقوف على أحوال المواطنين عقب الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين.